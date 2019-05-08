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На приграничных с РФ территориях продлили аналоговое вещание

На приграничных с РФ территориях продлили аналоговое вещание
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кабмин продлил аналоговое вещание на приграничных с РФ территориях до конца года.

Кабмин продлил до 31 декабря 2019 года срок аналогового вещания для определенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания каналов территорий, граничащих с РФ, а также в районах, граничащих с временно оккупированными территориями.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 8 мая.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью такого решения является защита национального телерадиоинформационного пространства и обеспечение полноты и непрерывности доступа населения к украинским программ.

 Также этим решением правительство до 31 декабря 2019 года продлило срок аналогового вещания для каналов телерадиоорганизаций местного вещания на территориях, граничащих с Россией, а также в районах, граничащих с временно оккупированными территориями, у которых нет лицензии на цифровое вещание.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что в настоящее время в Украине продолжается использование аналоговых передающих устройств на территориях, граничащих с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также средства вещания местных телекомпаний на других территориях страны (341 радиоэлектронное устройство аналогового телевизионного вещания). 

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До принятия этого решения конечной датой отключения аналогового вещания для определенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания каналов на территориях, граничащих с Россией, а также в районах, граничащих с временно оккупированными территориями и каналов телерадиоорганизаций местного вещания, у которых нет лицензии на цифровое вещание, было 1 мая 2019 года.

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TВ-программа, Кабмин, Нацсовет, Аналоговое вещание.
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