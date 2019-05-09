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Распространяла слухи по селу: мужчина задушил 55-летнюю женщину

Распространяла слухи по селу: мужчина задушил 55-летнюю женщину
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленник на Херсонщине задушил жительницу села в ее собственном доме.

Сотрудники Нацполиции в Херсонской области расследуют факт убийства одной из женщин Скадовского района, которую нашли мертвой в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что погибшей является 55-летняя жительница села на Херсонщине, у которой медики зафиксировали смерть в результате механической асфиксии, а на теле были обнаружены внешние повреждения.

Сотрудники полиции установили подозреваемого — 23-летнего жителя этого же села, ранее судимого за грабеж. Преступник признал в содеянном, рассказав, что пришел к потерпевшей домой с обвинениями в распространении неправдивых слухов, а во время словесной перепалки задушил 55-летнюю женщину. Мужчина отрицает факт изнасилования, однако у жертвы взяты биологические материалы, которые необходимы для выводов экспертов.

Мужчина арестован, открыто уголовное дело по ч.2 п.10 ст.115 (убийство) УК Украины, ему угрожает тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Все по теме:

Убийство, Херсонская область, Смерть, Удушье, Удушение, Нацполиция.
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