Нацгвардия провела испытания американского гранатомета (Видео)

Новости Украины: Бойцы Нацгвардии испытали американские гранатометы.

Военные Национальной гвардии испытали гранатометы RSRL-1 американского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии в Facebook.

Американский гранатомет имеет преимущества перед ручным гранатометом РПГ-7. PSRL-1 поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты.

"Противотанковый истребитель, который поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра", - говорится в сообщении.

Национальная гвардия имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1, Кроме того, уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.