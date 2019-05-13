В Черновцах прошло спортивно-массовое мероприятие “Бег мира”

Новости Украины: В Черновцах собрались сотни приверженцев здорового образа жизни со всей Украины.

В столице Буковины состоялось традиционное спортивно-массовое мероприятие “Бег мира”.

Об этом сообщает "Чернівецький промінь".

"В Черновцах состоялся традиционный “Бег мира”. Кроме массового забега на 2 мили, в эстафетных соревнованиях приняли участие и команды учебных заведений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на это спортивное мероприятие обычно собираются сотни приверженцев здорового образа жизни со всей Украины.

Традиционно среди участников, завершивших дистанцию, разыгрывались призы: велосипеды, футболки-вышиванки и т.п.