Полиция: в Киевском метрополитене задержан мужчина с гранатами

Новости Украины: Мужчина с гранатой оказался 21-летний уроженец Черкасской области.

В Киеве на станции метро "Вокзальная" полицейскими в сумке одного из пассажиров были обнаружены боеприпасы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Инцидент произошел на территории станции метро "Вокзальная". Во время отработки в вестибюле работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУНП Нацполиции в г. Киеве.

Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Михаил Никонов, правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним:

Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской области, ранее не имевший проблем с законом.

Следственным отделом управления полиции метрополитена начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы ", - подытожил М. Никонов.