Руководство Донецкой области встретилось со специалистами Всемирного банка

Новости Украины: Проблемы Донетчины обсудили со специалистами Всемирного банка.

Руководство Донецкой области обсудило со специалистами Всемирного банка проблемы региона и вопросы сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

"Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский провел рабочую встречу с представителями Всемирного банка и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Темой встречи стало проведение второго мероприятия в рамках серии диалога "Лидерство в сотрудничестве для устойчивости и развития"... Во время встречи представители ДонОГА рассказали о главных проблемах области, которые можно решить в формате, предложенном Всемирным банком", - говорится в сообщении.

Старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Холли Бэннер отметила, что разработка координационной платформы по достижению мира является одним из приоритетов предстоящего мероприятия.

"Мы готовы строить диалог между всеми ветвями власти для быстрого и эффективного решения имеющихся проблем в Донецкой области. В международном сообществе есть четкое понимание того, что перед украинской властью стоят вызовы, которые напрямую влияют на качество жизни людей по обе стороны линии разграничения", - заявила она.

Среди важнейших проблем региона, как отмечалось на встрече, – гуманитарные вопросы, а также вопросы прекращения огня вдоль линии разграничения для проведения ремонтных работ на главных сетях водо-, газо - и электроснабжения.