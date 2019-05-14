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Руководство Донецкой области встретилось со специалистами Всемирного банка

Руководство Донецкой области встретилось со специалистами Всемирного банка
08:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Проблемы Донетчины обсудили со специалистами Всемирного банка.

Руководство Донецкой области обсудило со специалистами Всемирного банка проблемы региона и вопросы сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

"Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский провел рабочую встречу с представителями Всемирного банка и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Темой встречи стало проведение второго мероприятия в рамках серии диалога "Лидерство в сотрудничестве для устойчивости и развития"... Во время встречи представители ДонОГА рассказали о главных проблемах области, которые можно решить в формате, предложенном Всемирным банком", - говорится в сообщении.

Старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Холли Бэннер отметила, что разработка координационной платформы по достижению мира является одним из приоритетов предстоящего мероприятия.

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"Мы готовы строить диалог между всеми ветвями власти для быстрого и эффективного решения имеющихся проблем в Донецкой области. В международном сообществе есть четкое понимание того, что перед украинской властью стоят вызовы, которые напрямую влияют на качество жизни людей по обе стороны линии разграничения", - заявила она.

Среди важнейших проблем региона, как отмечалось на встрече, – гуманитарные вопросы, а также вопросы прекращения огня вдоль линии разграничения для проведения ремонтных работ на главных сетях водо-, газо - и электроснабжения.

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Всемирный банк, Донецкая область, Донецкая ОГА, Евгений Вилинский.
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