В Харькове возле бюста маршала Жукова разгорелся скандал (Фото)

Новости Украины: В Харькове около бюста Жукова выступили его сторонники и противники.

Противники и сторонники маршала Жукова сошлись в словесной перепалке на акции возле его бюста в Немышлянском районе Харькова.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал лидер общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

"В акции приняли участие представители двух заведомо оппозиционных сторон. Одни - до ста человек - держали плакаты с нарисованными отпечатками окровавленных ладоней и надписями: "Жуков палач, а не герой". Другие - два десятка человек, в основном, пожилого возраста, пришли к бюсту, намереваясь, как они говорят, защитить его от "вандального демонтажа". В ходе акции могли быть запрограммированы столкновения. Однако полиция обеспечила правопорядок, и стороны ограничились словесной перепалкой", - отметил Сосницкий.

По его словам, харьковские патриотические организации, в том числе, "Антикоррупционный блок участников АТО" и "Национальный корпус" обычно действуют в рамках Читайте також: Нацкорпус приніс до міськради Харкова опудало маршала Жуковазакона.

"16 мая мы провели информационную акцию возле бюста маршала, разъясняя людям, какую кровавую роль сыграл Жуков во время войны. Но мы никогда бы не пошли на самовольный демонтаж бюста или проведение акции, где запрограммированы провокации", - добавил Сосницкий.

С ним согласен и лидер общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков: "Дело в том, что бюст Жукова до сих пор значится в реестре памятников местного значения. Мы уже направили обращение в Минкульт об исключении бюста из реестра. Только тогда может быть принято законное решение о демонтаже этого памятника".

Напоминаем, 17 мая активисты "Национального корпуса" принесли к Харьковскому горсовету чучело - символическую фигуру Жукова, и облили его красной краской, что означает кровавые деяния маршала, не жалевшего солдат.

Активисты также оклеили входные двери горсовета листовками с информацией о провальных военных операциях под руководством маршала, который по поподу массовой гибели солдат сказал: "Ничего, бабы других нарожают".

Прежде, чем уйти, активисты сделали на асфальте надпись: "Нацкорпус попереджає". Из горсовета к ним никто не вышел.

9 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил в Facebook, что готов удовлетворить петиции харьковчан о сносе палатки "Все для победы" на площади Свободы и возвращении нынешнему проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

14 мая городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды рассмотрела петицию с просьбой вернуть имя маршала Жукова проспекту, который после декоммунизации носит имя Григоренко. Члены комиссии рекомендовали вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии Харьковского городского совета и подготовить предложение по увековечиванию памяти Петра Григоренко в наименовании другой улицы.