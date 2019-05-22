В киевский суд направили дело об убийстве полицейского

Новости Украины: Сотрудники Нацполиции после проведенного расследования направили в суд материалы дела об убийстве полицейского.

Об этом сообщается на сайте ведомства. О том, что обвинительный акт относительно убийства был направлен в суд, стало известно вчера, 21 мая.

Дело касается преступления, которое было совершено летом 2018 года. Тогда один из жителей Киевской области был задержан по подозрению об убийстве. В процессе досудебного расследования была собрана доказательная база. Сотрудники полиции смогли определить что 49-летний мужчина имел цель завладеть имуществом жертвы.

Чтобы создать себе алиби, нарушитель попытался избавиться от доказательств своей причастности к случившемуся. Сразу же после того, как было совершено убийство, обвиняемый разобрал пистолет и спрятал детали, закопав их в разных местах лесопосадки. Но силовикам удалось выйти на след убийцы. В Нацполиции сообщили, что сначала задержанный попытался предоставить оружие, которое не относиться к делу.

Тем не менее, усилиями сотрудников силовых структур удалось отыскать настоящее орудие убийства и ко всему найти и другие доказательства того, что мужчина был причастен к инциденту. В пресс-службе Нацполиции отмечают, что задержанный уже неоднократно нарушал закон, и 11 раз был осужден за совершение умышленных преступлений.

В результате проведенных расследований подозреваемому инкриминируют нарушение закона согласно четырех статей, среди которых ч.2 ст.115 "Умышленное убийство из корыстных побуждений".