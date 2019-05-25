Девушка спрыгнула с моста Метро после конфликта с парнем

Новости Украины: Около 4:00 субботы девушка в Киеве решила покончить жизнь самоубийством после ссоры с парнем.

Киевские спасатели рано утром 25 мая из Днепра вылавливали пьяную девушку, которая прыгнула с моста Метро после конфликта с возлюбленным, передает «Информатор».

Прибывшие на место событий после сообщения очевидцев киевские спасатели аварийной спасательно-водолазной службы достали из воды девушку 1987 года рождения после попытки самоубийства. Выяснилось, что она вышла на середину моста Метро и спрыгнула в Днепр, получив сильные травмы после удара об воду.

Позже стало известно, что она приехала в Киев из Одессы, и в состоянии алкогольного опьянения совершила такой поступок после конфликта со своим молодым человеком.

Спасатели-водолазы вызвали «скорую помощь» и наряд полиции для установления всех деталей происшествия.