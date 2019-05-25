Скачать
Суббота, 25.05.2019
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

Девушка спрыгнула с моста Метро после конфликта с парнем

Девушка спрыгнула с моста Метро после конфликта с парнем
09:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Около 4:00 субботы девушка в Киеве решила покончить жизнь самоубийством после ссоры с парнем.

Киевские спасатели рано утром 25 мая из Днепра вылавливали пьяную девушку, которая прыгнула с моста Метро после конфликта с возлюбленным, передает «Информатор».

Прибывшие на место событий после сообщения очевидцев киевские спасатели аварийной спасательно-водолазной службы достали из воды девушку 1987 года рождения после попытки самоубийства. Выяснилось, что она вышла на середину моста Метро и спрыгнула в Днепр, получив сильные травмы после удара об воду.

Позже стало известно, что она приехала в Киев из Одессы, и в состоянии алкогольного опьянения совершила такой поступок после конфликта со своим молодым человеком.

День Киева: метро изменит график работы

Спасатели-водолазы вызвали «скорую помощь» и наряд полиции для установления всех деталей происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Самоубийство, Водолазы, Мост Метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
03 Данилюк обвинил Луценко в саботаже процесса с экс-владельцами ПриватБанка
04 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
05 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине почти 70 населенных пунктов остались без света
В Украине почти 70 населенных пунктов остались без света
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают “грозовую” неделю
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь