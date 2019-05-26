Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам
Гройсман прокомментировал решение Трибунала ООН по захваченным морякам
Тимошенко прокомментировала решение Трибунала ООН
Тимошенко прокомментировала решение Трибунала ООН
Джеко переходит в Интер
Джеко переходит в Интер
Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии
Каннский кинофестиваль 2019: имена победителей кинопремии

Во Львове попрощались с погибшим на Донбассе воином

Во Львове попрощались с погибшим на Донбассе воином
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Во Львове прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе военным.

Во Львове состоялась церемония прощания со стрелком-помощником гранатометчика Романом Досяком, который умер после ранения, полученного во время боя недалеко от Крымского на Луганщине.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Роман Досяк 18 мая получил пулевое ранение во время боя вблизи Крымского на Луганщине и умер 22 мая в Днипре в областной клинической больнице им. Мечникова после многодневных операций.

Похоронили героя на Лычаковском кладбище. У Романа Досяка остались сын, дочь и жена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Прощание, Военный, Боец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
02 Тилль Линдеманн посвятил песню "DIAMANT" Светлане Лободе (Видео)
03 Зеленский поучаствовал в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации
04 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
05 Ушел из жизни актер культового сериала "Анжелика"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Волыни солдат-контрактник покончил с собой
На Волыни солдат-контрактник покончил с собой
В Афганистане задержали 30 боевиков
В Афганистане задержали 30 боевиков
На Закарпатье неизвестные напали на пограничника
На Закарпатье неизвестные напали на пограничника
&quot;Теперь можно шалить&quot;: Маша Ефросинина отметила день рождение пикантным фото
Маша Ефросинина отметила день рождение пикантным фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь