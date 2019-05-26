Во Львове попрощались с погибшим на Донбассе воином

Новости Украины: Во Львове прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе военным.

Во Львове состоялась церемония прощания со стрелком-помощником гранатометчика Романом Досяком, который умер после ранения, полученного во время боя недалеко от Крымского на Луганщине.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Роман Досяк 18 мая получил пулевое ранение во время боя вблизи Крымского на Луганщине и умер 22 мая в Днипре в областной клинической больнице им. Мечникова после многодневных операций.

Похоронили героя на Лычаковском кладбище. У Романа Досяка остались сын, дочь и жена.