В Верхнеторецком из гранатометов боевики обстреляли жилой сектор

Новости Украины: Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела боевиками жилых домов на одной из улиц поселка Верхнеторецкое в Донецкой области.

Пресс-центр Операции объединенных сил Украины опубликовали снимки, демонстрирующие последствия обстрелов незаконными вооруженными формированиями РФ из гранатометов в пятницу, 24 мая, поселка Верхнеторецкое, Донецкой области. Отмечается, что фотофиксацию осуществила наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК.

Известно, что обстрел противником велся 24 мая в период с 18.30 до 20.02 из танкового противотанкового гранатомета со стороны населенного пункта Пантелеймоновка.

Наблюдатели СЦКК установили, что по улице Вишневой от разрыва гранаты сгорел дом, а в другом доме по этой же улице - повреждена крыша. К счастью, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что российская оккупационная власть нарушила все нормы международного гуманитарного права и в очередной раз подвергла под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что ВС РФ сознательно демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, 22 мая в плен боевиков попали 8 украинских военнослужащих. Волонтер опубликовала список с именами украинских военных. они попали в плен, когда двигались на автомобиле, отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию.