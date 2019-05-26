Полиция расследует взрыв гранаты во дворе дома Одесской области

Новости Украины: В Рени Одесской области неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.

В городе Рени Одесской области в ночь на 26 мая неизвестные бросили гранату во двор жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, граната взорвалась во дворе частного жилого домостроение 42-летней местной жительницы. В результате взрыва повреждены окна дома и автомобиль.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По предварительным данным, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и подозреваемых.