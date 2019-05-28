В Киеве на Майдане Независимости парню нанесли ножевые ранения

Новости Украины: В Киеве возле Стелы Независимости в ночь на вторник, 28 мая, 18-летнему парню нанесли ножевые ранения в область лица.

В ночь на вторник, 28 мая, в Киеве на Майдане Независимости произошла драка, в которой один из участников получил ножевые ранения.

Как сообщает интернет-издание "Информатор", происшествие произошло около 00:45 часов. В результате конфликта пострадал 18-летний парень, его с ножевыми ранениями лица доставили в больницу.

По предварительной информации, ссора произошла возле Стелы Независимости. В позднее время, двое парней распивали алкогольные напитки на парапетах.

Как рассказал друг пострадавшего, присутствующий во время ссоры, мимо них прошли трое парней. Сначала, они разговорились и решили вместе выпить. Однако, приятной общение длилось не долго и произошла потасовка с дракой. Во время конфликта один из троих парней нанес ножевые ранения парню, а друг пострадавшего получил незначительные травмы.

После этого, группа из троих парней скрылась с места преступления, а на Майдан Независимости прибыли медики и полиция. Врачи провели осмотр пострадавших и госпитализировали 18-летнего парня с ножевыми ранениями. Место происшествия было залито кровью, а в луже лежал нож, которым, вероятнее всего, и наносили ранения пострадавшему. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.