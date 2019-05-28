Мужчина сбежал из зала суда, не дождавшись приговора

Новости Украины: Правоохранители задержали мужчину, который сбежал из зала суда и скрывался от следствия несколько месяцев.

Обвиняемый в убийстве в Черниговской области мужчина, воспользовавшись отходом судей в совещательную комнату, сумел сбежать из зала суда и скрыться от следствия, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

По информации правоохранителей, мужчина в 2015 году во время конфликта совершил убийство своего оппонента выстрелом из ружья. Труп убийца сбросил с моста в реку Удай.

Коллегия судей приговорила мужчину к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст. 115 УК. С вердиктом суда злоумышленник не согласился и подал апелляцию в Киевский апелляционный суд.

Во время пребывания судей в совещательной комнате злоумышленнику удалось скрыться из зала, после чего он 2 месяца находился в розыске. Скрываться от правоохранителей ему удавалось до 25 мая, когда он был задержан и направлен в Черниговское СИЗО, и ожидает исполнение приговора с транспортировкой в место понесения наказания.

Напомним, в одном из сел Овручского района Житомирской области родители убили собственную пятилетнюю дочь, а затем сожгли труп в печи.