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Жестокое убийство дочери на Житомирщине: родителям грозит пожизненное

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Жестокое убийство дочери на Житомирщине: родителям грозит пожизненное
09:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Родителям, которые сожгли тело собственной дочери в печи, грозит пожизненное заключение.

На Житомирщине пожизненное лишение свободы грозит родителям, которые сожгли тело 5-летней дочери в печи. 

Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша. По ее словам, обоим родителям сообщено о подозрении, им грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"41-летняя женщина, мать 5-ти детей (в отношении двух старших ее лишили родительских прав) и мужчина 50-ти лет, нигде не работает, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. 28 мая 2019 года, обоим сообщено о подозрении в совершении преступления по п. 2, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины" , - добавила Гоша.

28 мая из-за убийства 5-летней девочки был созван внеочередной исполком Житомирского горсовета, поскольку убитый ребенок долгое время воспитывался в приемной семье житомирян Коберник-Круглових.

Во время заседания исполкома прозвучало, что погибшая девочка ранее была изъята из семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда она была возвращена биологическим родителям.

Члены исполкома единогласно проголосовали за направление обращений на адреса Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия ряда общественных активистов: которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук.

Обращение поручено подготовить Службе по делам детей совместно с юридическим департаментом городского совета. Также в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области журналистам сообщили подробности убийства 5-летней Даши. По уточненной информации правоохранителей, трагедия произошла в Овручском районе, в селе Листвин.

Жестокое убийство ребенка на Житомирщине: родители сожгли в печи пятилетнюю дочь

Как сообщалось, 27 мая начато уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка родителями, которое произошло в Овручском районе. Правоохранителям удалось выяснить, что девочка в ходе семейного конфликта получила смертельные травмы от отца.

Затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку. Также известно, что недавно девочка была изъята из приемной семьи, где о ней заботились и занимались воспитанием и оздоровлением, и возвращена биологическим родителям, которые из-за алкогольной зависимости лишены родительских прав в отношении двух других детей.

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Полиция, Убийство, Житомирская область, Происшествия, Убийство ребенка.
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