Экс-следователь заочно осужден на 9 лет за сотрудничество с “ДНР”

Новости Украины: Экс-работник прокуратуры заочно осужден на 9 лет за сотрудничество с террористической организацией “ДНР”.

Бывшего работника прокуратуры заочно осудили на 9 лет заключения за сотрудничество с террористами “ДНР”.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Благодаря четкой и принципиальной правовой позиции публичного обвинения, которое поддерживала в Димитровском городском суде прокуратура Донецкой области, бывший сотрудник органов прокуратуры Украины признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины", - отметил Лысенко.

По его данным, в ходе специального судебного производства установлено, что бывший следователь органов прокуратуры Донецкой области с августа 2014 года начал сотрудничать с террористической организацией “ДНР”, заняв должность начальника "следственного управления" тамошней "Генеральной прокуратуры".

"Продолжая находиться на этой должности и по сегодняшний день, перебежчик отдает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщил Лысенко.

Как отмечается, учитывая то, что обвиняемый на допросы к следователю и на судебные заседания не являлся, суд вынес ему обвинительный приговор, назначив заочное наказания в виде лишения свободы на 9 лет с конфискацией имущества.