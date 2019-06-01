Скачать
Суббота, 01.06.2019
Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании
Трамп вскоре объявит о начале своей президентской кампании
Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
Бабич - лучший тренер 32-го тура УПЛ
Бабич - лучший тренер 32-го тура УПЛ
Роскошный дом-яхта в Афинах (Фото)
Роскошный дом-яхта в Афинах (Фото)

Экс-следователь заочно осужден на 9 лет за сотрудничество с “ДНР”

Экс-следователь заочно осужден на 9 лет за сотрудничество с “ДНР”
05:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Экс-работник прокуратуры заочно осужден на 9 лет за сотрудничество с террористической организацией “ДНР”.

Бывшего работника прокуратуры заочно осудили на 9 лет заключения за сотрудничество с террористами “ДНР”.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Благодаря четкой и принципиальной правовой позиции публичного обвинения, которое поддерживала в Димитровском городском суде прокуратура Донецкой области, бывший сотрудник органов прокуратуры Украины признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины", - отметил Лысенко.

По его данным, в ходе специального судебного производства установлено, что бывший следователь органов прокуратуры Донецкой области с августа 2014 года начал сотрудничать с террористической организацией “ДНР”, заняв должность начальника "следственного управления" тамошней "Генеральной прокуратуры".

"Продолжая находиться на этой должности и по сегодняшний день, перебежчик отдает подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовах на допрос, незаконном задержании лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - сообщил Лысенко.

В Донецкой области боевик "ДНР" решил сдаться полиции

Как отмечается, учитывая то, что обвиняемый на допросы к следователю и на судебные заседания не являлся, суд вынес ему обвинительный приговор, назначив заочное наказания в виде лишения свободы на 9 лет с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, ДНР, Андрей Лысенко, Пресс-секретарь Генпрокуратуры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
02 Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
03 Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
04 Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
05 "Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов
В Николаеве пресекли контрабанду нефтепродуктов
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
Силовики Судана пообещали закончить насилие в стране
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
В результате стрельбы в США погибло 11 человек
Смешная реальность: за кадром идеальных снимков социальных сетей
Смешная реальность: за кадром идеальных снимков социальных сетей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь