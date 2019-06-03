Под колеса авто в Вышгороде попала женщина с двумя детьми

Новости Украины: Автомобиль на пешеходном переходе в Вышгороде сбил женщину, переходившую дорогу с двумя девочками.

В Вышгороде на пешеходном переходе водитель Kia Cerato сбил женщину с двумя детьми, передает корреспондент УНН.

ДТП произошло на улице Шолуденко. Под колеса попала женщина с двумя детьми.

Как сообщили очевидцы, это сотрудница Вышгородской больницы, а вместе с ней были ее внучки - 8 и 4 лет.

Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек.

Очевидцы вызвали скорую, которая прибыла на место через 7 минут. Водитель пока тоже находится на месте ДТП.

Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.