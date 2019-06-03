Под колеса авто в Вышгороде попала женщина с двумя детьми

В Вышгороде на пешеходном переходе водитель Kia Cerato сбил женщину с двумя детьми, передает корреспондент УНН.
ДТП произошло на улице Шолуденко. Под колеса попала женщина с двумя детьми.
Как сообщили очевидцы, это сотрудница Вышгородской больницы, а вместе с ней были ее внучки - 8 и 4 лет.
Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек.
Очевидцы вызвали скорую, которая прибыла на место через 7 минут. Водитель пока тоже находится на месте ДТП.
Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.