Гройсман о смерти мальчика на Киевщине: Виновные должны быть жестко наказаны

Новости Украины: Гройсман требует жесткого наказания для виновных в смертельном ранении 5-летнего мальчика в Киевской области.

Премьер-министр Владимир Гройсман требует жесткого наказания для виновных в смертельном ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестко наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Искренние соболезнования родителям...", - говорится в заметке.

Как сообщалось ранее, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области выпивши устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Во время выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

4 июня суд должен избрать полицейским меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.