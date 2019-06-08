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Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
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Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт

Сегодня годовщина горячей фазы боев за Луганский аэропорт
12:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: 8 июня в 2014 году началась горячая фаза обороны Луганского аэропорта - ключевого объекта в противостоянии с боевиками ОРДЛО.

В этот день началась горячая фаза обороны Луганского аэропорта. Международный аэропорт «Луганск» был взят под охрану бойцами 80-й львовской десантно-штурмовой бригады 7 апреля 2014 года.

Необходимо подчеркнуть, что в начале российской агрессии аэропорты на востоке Украины - Луганский, Донецкий, Мариупольский, Северодонецкий и Краматорский - сыграли исключительно важную роль. Они принимали довольно большое количество военных Ил-76 и Ан-26. Причем дольше функционировал Луганский аэропорт, куда было совершено 19 рейсов военной авиации.

После удачного наступления и освобождения населенных пунктов силами АТО на Донбассе в начале июня пророссийские боевики начали усиленно блокировать аэропорт Луганска. Десантники держали круговую оборону, однако окраины аэропорта полностью уже не контролировали. Фактически горячая фаза обороны Луганского аэропорта началась 8 июня 2014 года. Командование АТО решило увеличить количество своих сил в аэропорту. Однако, 14 июня произошла трагедия: при посадке пророссийскими боевиками был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту самолета находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа, все они погибли.

Эта катастрофа внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.

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Между тем бои за аэропорт становились все более ожесточенными. Боевики неоднократно заявляли о том, что взяли аэропорт под свой контроль, но эта информация была ложной. Положение десантников, оборонявших ЛАП, становилось все сложнее.

14 июля первая колонна войск Вооруженных сил Украины с боями прорвалась к аэропорту. Одновременно во второй половине июля силы АТО проводили наступление на северо-востоке Донбасса, в результате которого 21 июля был освобожден город Рубежное, 22 июля - Северодонецк, а 24 июля - Лисичанск.

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В начале августа украинские военные подошли к Луганску. Однако приказа о штурме города так и не было. В конце августа Москва открыто бросила против украинцев свои регулярные войска: 23 августа началось контрнаступление по всем направлениям. Через несколько дней в результате длительных обстрелов российскими боевиками инфраструктура Луганского аэропорта была полностью уничтожена. Военные оставались отрезанными от мира без подкрепления, воды и пищи, и главное - без боеприпасов. Последний бой обороны ЛАПа произошел 31 августа. В тот день около сотни украинских десантников оказывали отчаянное сопротивление усиленному танковому батальону Вооруженных сил РФ. В ночь на 1 сентября 2014 года наши военные получили приказ и вышли из руин аэропорта.

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В общей сложности оборона Луганского аэропорта продолжалась 146 дней и вошла в новую военную историю Украины как пример мужества и стойкости украинских воинов. Бои за аэропорт унесли жизни 29 защитников, еще 49 военных погибли в сбитом боевиками самолете.

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Луганск, Донбасс, АТО, Луганский аэропорт, ООС.
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