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Штаб ООС: Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня

Штаб ООС: Боевики НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня
08:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: С начала суток 12 июня боевики незаконных вооруженных формирований 28 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.

С начала суток боевики незаконных вооруженных формирований 28 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: пять раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Марьинка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; два раза Широкино - из автоматических гранатометов; Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Старогнатовку - из автоматические гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Лебединское – из стрелкового оружия; окраину Талаковки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты Новгородское, Луганское, Южное.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил: Боровское - артиллерия калибра 152 мм; окраина Луганска - автоматический гранатомет и стрелковое оружие", - подытожили в штабе ООС.

Кроме того, на территории одного из частных домов города Дружковка Донецкой области изъят арсенал с оружием, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Оперативными работниками правоохранительных органов из состава Объединенных сил была получена информация, что на территории одного из частных домов города Дружковка Донецкой области незаконно хранящегося арсенал с оружием. Во время следственных действий правоохранители изъяли на приусадебном участке дома два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, два пулемета, снайперскую винтовку, огнемет МРО-А российского производства и четыре автомата Калашникова", - говорится в сообщении, на официальной странице ООС в соцсети Фейсбук в среду.

По имеющейся информации схрон был оборудован в 2014 году представителем незаконного вооруженного формирования, который планировал использовать оружие для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

"В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия и устанавливаются обстоятельства дела" – подытожили в штабе ООС.

Напомним, делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Александром Данилюком посетила зону проведения операции объединенных сил, в том числе передовые позиции в районе Авдеевки. Члены СНБО в рамках визита заслушали доклад командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского по общей ситуации.

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Боевики, Обстрелы, НВФ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС.
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