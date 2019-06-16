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Страшное ДТП в Винницкой области унесло жизни 4 человек, еще 4 травмированы

Страшное ДТП в Винницкой области унесло жизни 4 человек, еще 4 травмированы
12:17 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В Винницкой области между селами Буды и Ободовка произошло столкновение Audi А6 и Volkswagen Touareg, погибли 4 человека, еще 4 получили травмы.

Полиция расследует обстоятельства аварии в Винницкой области, во время которой погибли четыре человека и еще четверо травмированы, в том числе двое детей 10 и 6 лет.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, ДТП произошло 15 июня в Тростянецком районе - столкнулись Audi А6 и Volkswagen Touareg.

"Около 17.20 на автодороге между селами Буды и Ободовка столкнулись Audi А6 и Volkswagen Touareg, следовавшие во встречном направлении. За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем второй машины - 36-летний житель города Днепр", - говорится в сообщении.

От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок - 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Touareg.

Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров - 21 и 25 лет, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Угрозы их жизни нет. Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз.

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Следствие начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Дети, Винницкая область, Столкновение, Погибшие, Травмированные.
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