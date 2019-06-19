Саакашвили повторил поступок Зеленского и пробежал через фонтан (Видео)

Таким образом экс-губернатор Одесской области повторил забег через мариупольский фонтан Владимира Зеленского. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети. "В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили. Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.