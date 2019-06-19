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Среда, 19.06.2019

Саакашвили повторил поступок Зеленского и пробежал через фонтан (Видео)

Таким образом экс-губернатор Одесской области повторил забег через мариупольский фонтан Владимира Зеленского. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети. "В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили. Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.
Фото: Скриншот
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Видео, Забег, Фонтан, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
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