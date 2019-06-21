Скачать
Пятница, 21.06.2019
Трамп созывает членов Конгресса на фоне эскалации со стороны Ирана
Трамп созывает членов Конгресса на фоне эскалации со стороны Ирана
Порошенко приветствовал продление санкций против РФ
Порошенко приветствовал продление санкций против РФ
Реал принял решение по Мбаппе
Реал принял решение по Мбаппе
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской
Испанская королева Летиция вдохновилась образом герцогини Кембриджской

Заммэра: Львов вернет себе полномочия по вывозу отходов

Заммэра: Львов вернет себе полномочия по вывозу отходов
01:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: С 1 июля Львов возвращает полномочия вывоза твердых бытовых отходов.

С 1 июля 2019 года Львов вернет себе полномочия по вывозу твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам безопасности Сергея Бабака.

"№С первого июля мы забираем полномочия по вывозу твердых бытовых отходов из города Львова", – цитирует слова Бабака пресс-служба в четверг.

По словам заместителя мэра Львова, в четверг городской совет утвердил программу компенсации дополнительных расходов по вывозу твердых бытовых отходов. Он отметил, что эта программа аналогична такому же документу, действовавшему до момента, когда функции по вывозу отходов были переданы Львовской облгосадминистрации, но "более детализированная".

Бабак рассказал, что расчеты с перевозчиками отходов будет проводить департамент поведения с отходами Львовского горсовета. Речь идет о компенсациях в общей сумме 25 млн грн в месяц.

"Для этого будут установлены GPS-трекеры на автомобилях и будет четкий контроль за каждой тонной отходов", – цитирует пресс-служба слова заммэра.

По его словам, горсовет планирует объявить конкурс на вывоз ТБО из города, и до его окончания отходы будут вывозить из города по временным договорам.

Напоминаем, летом 2017 года Львовский горсовет и Львовская ОГА подписали соглашение, согласно которому областной администрации на два года переходили функции по вывозу отходов из Львова.

До этого на протяжении нескольких месяцев во Львове была сложная ситуация с вывозом отходов, сложившаяся после того, как городской полигон твердых отходов был закрыт после пожара и мусорного оползня, в результате которого погибли 4 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львов, Отходы, вывоз мусора, Сергей Бабак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киев в ОБСЕ потребовал у Москвы объяснений перевозки грузов на Донбассе
02 Выступление Зеленского на диалоге власти и бизнеса: девять ключевых тезисов
03 День летнего солнцестояния 2019: что можно делать, а чего не стоит
04 МВД Украины получило первый сверхсовременный вертолет Н225 Super Puma (Видео)
05 Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На окраине Брюсселя нашли пакет с взрывчаткой
На окраине Брюсселя нашли пакет с взрывчаткой
Украина в ЕС приветствует продление &quot;крымских санкций&quot;
Украина в ЕС приветствует продление "крымских санкций"
В СБУ рассказали причину обысков в Минздраве
В СБУ рассказали причину обысков в Минздраве
Малышу Евы Лонгории годик: трогательное поздравление от мамы
Малышу Евы Лонгории годик: трогательное поздравление от мамы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь