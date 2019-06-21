Заммэра: Львов вернет себе полномочия по вывозу отходов

Новости Украины: С 1 июля Львов возвращает полномочия вывоза твердых бытовых отходов.

С 1 июля 2019 года Львов вернет себе полномочия по вывозу твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам безопасности Сергея Бабака.

"№С первого июля мы забираем полномочия по вывозу твердых бытовых отходов из города Львова", – цитирует слова Бабака пресс-служба в четверг.

По словам заместителя мэра Львова, в четверг городской совет утвердил программу компенсации дополнительных расходов по вывозу твердых бытовых отходов. Он отметил, что эта программа аналогична такому же документу, действовавшему до момента, когда функции по вывозу отходов были переданы Львовской облгосадминистрации, но "более детализированная".

Бабак рассказал, что расчеты с перевозчиками отходов будет проводить департамент поведения с отходами Львовского горсовета. Речь идет о компенсациях в общей сумме 25 млн грн в месяц.

"Для этого будут установлены GPS-трекеры на автомобилях и будет четкий контроль за каждой тонной отходов", – цитирует пресс-служба слова заммэра.

По его словам, горсовет планирует объявить конкурс на вывоз ТБО из города, и до его окончания отходы будут вывозить из города по временным договорам.

Напоминаем, летом 2017 года Львовский горсовет и Львовская ОГА подписали соглашение, согласно которому областной администрации на два года переходили функции по вывозу отходов из Львова.

До этого на протяжении нескольких месяцев во Львове была сложная ситуация с вывозом отходов, сложившаяся после того, как городской полигон твердых отходов был закрыт после пожара и мусорного оползня, в результате которого погибли 4 человек.