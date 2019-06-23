На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)

Новости Украины: Из-за обрыва контактного провода произошло возгорание электрички.

Около 5:40 утра 22 июня на перегоне Сухачевка – Запорожье-Каменское из-за обрыва контактного провода загорелась пригородная электричка Днепр – Пятихатки.

В пресс-службе "Укрзализныци" подчеркнули, что из-за инцидента пришлось сделать вынужденную остановку. К счастью, никто не пострадал.

"Пассажиры поезда доставлены к месту назначения подменным составом. Сейчас продолжается расследование инцидента. Укрзализныця просит прощения из-за неудобства", - говорится в сообщении. Опубликовали в Сети видео с места происшествия. На нем видны языки пламени на крыше по крайней мере двух вагонов. Также журналисты сообщили, что из-за инцидента люди перепугались и выпрыгивали из вагонов.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро приехали три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые колени... Прыгать было высоко и на камни", - приводит "Информатор" слова очевидицы.