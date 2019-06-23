В Полтаве установили беговой рекорд Украины (Фото и видео)

Новости Украины: В Полтаве зарегистрировали рекорд Украины - непрерывную эстафету.

В Книгу рекордов Украины внесли непрерывную эстафету, которая длилась три дня - с 19 по 22 июня.

Об этом сообщает в Facebook организатор мероприятия - Украинская академия лидерства.

"Полтава уставновила всеукраинский рекорд самого длинного непрерывного эстафетного бега - 139 участников, 839 км", - говорится в сообщении.

Представитель Книги рекордов Украины, вручая сертификат о достижении, отметила, что бегуны "накрутили" по Корпусном парке Полтавы 851 круг.

В отделе коммуникации областной полиции сообщили, что к установлению рекорда “Самый продолжительный непрерывный эстафетный бег” присоединились и правоохранители.

"В частности, свой спортивный вклад в общий результат, вошедший в Книгу рекордов Украины, сделали сотрудники дежурной части Главного управления полиции Полтавщины (Вячеслав Антоненко, Андрей Мулявка и Дмитрий Добряк), а также пенсионеры (Станислав Ромась, Антон Тонконог и Александр Кострубяк)", - проинформировали в полиции.