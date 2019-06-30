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В харьковской больнице скончалась пострадавшая, на которую упало дерево

В харьковской больнице скончалась пострадавшая, на которую упало дерево
02:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Скончалась вторая пострадавшая, на которую в Харькове упало дерево.

Сегодня в больнице Харькова умерла 27-летняя женщина, на которую вчера упало дерево на базе отдыха.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Волчанском отделе полиции Харьковской области. 

"Она умерла сегодня около полудня, а мужчина остается в тяжелом состоянии", - сказал дежурный полиции. Согласно сообщению пресс-службы полиции Харьковской области 28 июня около 14:00 в результате порыва ветра на трех человек, отдыхавших на базе в пгт Старый Салтов, упало дерево.

В результате происшествия 48-летняя женщина умерла 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые травмы. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Напоминаем, в пятницу днем на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.) в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

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Харьков, Больница, Полиция, Умерла, База отдыха, Скончалась.
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