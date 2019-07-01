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На Хмельниччине на "чертовом колесе" застряли семь человек

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На Хмельниччине на "чертовом колесе" застряли семь человек
02:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В результате инцидента никто не пострадал, причина неисправности пока выясняется.

В Каменец-Подольском на Хмельниччине на колесе обозрения застряли семь человек, которых пришлось спасать с помощью автолестницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 30 июня, в 15:09 на ул. Шевченко. Из-за технической неисправности остановилось колесо, и в высотной ловушке оказались люди.

На месте происшествия спасатели с помощью спецоборудования, а также автолестницы сняли целыми и невредимыми с высоты 7 человек, трое из которых - дети в возрасте 8, 10 и 11 лет.

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Инцидент, Хмельниччина, Чертовое колесо.
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