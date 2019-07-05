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Один из вице-премьеров организовал коррупционную схему на Винничине

Один из вице-премьеров организовал коррупционную схему на Винничине
20:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ выявила в Винницкой области механизм присвоения бюджетных средств, организованный одним из вице-премьеров.

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм присвоения бюджетных средств чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц. Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", – сообщает пресс-центр СБУ на старание в соцсети Фейсбук в пянтицу.

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По информации спецслужбы, злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд санкционированных следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

"Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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СБУ, Винницкая область, Кабмин, Коррупция, Вице-премьер.
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