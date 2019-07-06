Решением суда в должности восстановлен мэр Конотопа

Новости Украины: Суд восстановил Артема Семенихина на посту мэра Конотопа.

Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Только что Сумской окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Конотопского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы Артема Семенихина. С этого момента Артем восстановлен в должности", - говорится в заметке. Тягнибок поздравил громаду Конотопа с торжеством справедливости.

Напоминаем, 27 июня с. г. около 1 часа ночи на Семенихина, члена партии "Свобода", было совершено нападение. Его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Семенихина госпитализировали в Конотопскую райбольницу, но впоследствии перевезли в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15, п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (завершенное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа с ноября 2015 года до 2018 года. До конца каденции не доработал. После длительного противостояния с депутатским корпусом те выразили ему недоверие и отстранили от должности.