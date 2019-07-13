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Дом пенсионерки в Золотом-4 попал под обстрел боевиков

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Дом пенсионерки в Золотом-4 попал под обстрел боевиков
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины: В Луганской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом.

В г. Золотое-4, что на Луганщине, в результате обстрела оккупантов поврежден жилой дом, владелица которого на тот момент находилась дома.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

"В результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного г. Золотое-5 был поврежден дом 75-летней женщины по ул. Стандартная, г. Золотое-4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые прибыли по вызову, провели осмотр места происшествия и изъяли пулю, которая пробила стену дома насквозь. Хозяйка дома, которая во время обстрела находилась в соседней комнате, к счастью, не пострадала.

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Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

Российские боевики регулярно проводят обстрелы мирного населенного пункта Золотое-4.

Факт обстрела Золотого-4 зафиксирован украинской СЦКК

В марте в населенном пункте Золотое-5 на временно неподконтрольной Украине территории миссия ОБСЕ зафиксировала пулевые повреждения школы, вызванные огнем из стрелкового оружия со стороны российско-оккупационных войск.

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Луганская область, Обстрел, Донбасс, ООС, Золотое-4.
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