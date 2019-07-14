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На Закарпатье СБУ уличили во взяточничестве чиновника Центра пробации

На Закарпатье СБУ уличили во взяточничестве чиновника Центра пробации
05:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ и ГБР задержали на систематических взятках чиновника Центра пробации.

Сотрудники Службы безопасности Украины по процессуальному руководству прокуратуры Закарпатской области совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным во Львове, уличили в систематических взятках чиновника Государственного учреждения «Центр пробации» в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины, передает УНН.

Так, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от заинтересованных граждан за непрохождения ими регистрации в органах пробации. Правоохранители задокументировали факт получения чиновником неправомерной выгоды в размере 400 долларов США.

СБУ: чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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СБУ, Взятка, Задержан, Центр пробации.
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