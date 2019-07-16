Во Львовской области военнослужащего приговорили к 10 годам лишения свободы

Новости Украины: Военнослужащего приговорили за убийство и кражи.

Галицкий районный суд Львова приговорил военнослужащего срочной службы, совершившего убийство и кражи, к 10 годам лишения свободы сообщает, пресс-служба военной прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, супругу военнослужащего приговорили к 8 годам лишения свободы за кражи и угон автомобиля.

Как указано в сообщении, в ноябре 2017 года военнослужащий самовольно ушел из госпиталя и не вернулся в расположение воинской части. В конце декабре 2017 года он убил жителя Львовской области, а потом в сговоре со своей женой завладел автомобилем и деньгами убитого. Кроме того, супруги проникли в квартиру еще одного жителя Львова и украли сейф с драгоценностями и деньгами.

Позже супруги были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.