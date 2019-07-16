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"Человек-паук" в селе Горенка убил табуреткой своего знакомого

"Человек-паук" в селе Горенка убил табуреткой своего знакомого
14:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Ранее судимый молодой человек в костюме "спайдермена" убил своего оппонента деревянно табуреткой.

Правоохранители Киевской области подозревают парня в убийстве мужчины табуреткой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

По данным прокуратуры, 14 июля в Киевской области в селе Горенка ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, находясь на территории домовладения потерпевшего, нанес ему множественные удары табуреткой и деревянной палкой по голове.

От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался, не дождавшись скорой медицинской помощи. Интересно, что на момент совершения преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм "Спайдермена", указали в прокуратуре.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Кроме того, местной прокуратурой в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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Прокуратура, Киевская область, Убийство, Спайдермэн.
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