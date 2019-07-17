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Полиция открыла дело из-за возможного подкупа избирателей в столице

Полиция открыла дело из-за возможного подкупа избирателей в столице
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правоохранители опросили заявителей и свидетелей происшествия, а также начали поиск правонарушителей.

Полиция начала уголовное производство по факту возможного подкупа избирателей на столичном Печерске. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что группа лиц предлагает продуктовые наборы и деньги в обмен на поддержку одного из кандидатов в нардепы. Получив этот вызов, на место выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

В свою очередь в полиции призвали граждан, которые владеют какой-либо информацией или стали свидетелем возможных нарушений избирательного законодательства, сразу обращаться в территориальное управление полиции или по телефону 102.

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Киев, Полиция, Избиратели, Подкуп.
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