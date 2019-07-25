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На Житомирщине в поле дотла выгорел комбайн

На Житомирщине в поле дотла выгорел комбайн
11:09 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели ликвидировали пожар на комбайне, который работал в поле Житомирской области.

В Житомирской области во время сбора пшеницы в поле загорелся комбайн. Инцидент произошел неподалеку от села Симоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

24 июля в Службу спасения пгт Куйбышево поступило сообщение о возгорании комбайна. На место происшествия было направлено отделение пожарно-спасательного поста из села Бараши.

Госслужба Украины по ЧС сообщает, что не сразу было заметно горящий комбайн за столбом пыли. Работающие на поле, заметив, что комбайн горит, пытались самостоятельно решить проблему. Однако, из-за сильного ветра, огонь быстро распространялся.

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Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако все горючие части комбайна уничтожены огнем. Сейчас причина возгорания устанавливается специалистами.

Госслужба Украины по ЧС напоминает, что в период уборки необходимо проверять исправность зерноуборочной техники, обеспечить своевременную очистку всех агрегатов в комбайне и вывез в поле техники приспособленной для тушения пожара.

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Пожар, Житомирская область, Пшеница, Огонь, Комбайн, Сбор пшеницы.
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