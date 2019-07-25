Оккупанты нарушили тишину у села Причепиловка, ранив военного ВСУ

Новости Украины: Боевики за текущие сутки нарушили тишину на Донбассе, ранив бойца ВСУ.

За эти сутки оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет, ранен военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"В 00.17 российско-оккупационные войска открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета по нашим защитникам села Причепиловка. Обстрел оккупанты вели в течение 8 минут по направлению от села Желобок. Вследствие вражеского прицельного обстрела один украинский военный ранен. По имеющейся информации на 12.30, других вражеских обстрелов на линии боевого соприкосновения не зафиксировано", - сказал он.

Гуцуляк напомнил, что с полуночи 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях установлен "режим тишины", что предполагает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются "режима тишины".