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Пенсионер на Киевщине набросился на односельчанина, ранив его косой

Пенсионер на Киевщине набросился на односельчанина, ранив его косой
15:22 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Конфликт двух пенсионеров в Киевской области мог закончится ранениями косой.

В Киевской области житель села Микуличи ранил односельчанина косой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Инцидент произошел утром 24 июля в селе Микуличи Бородянского района Киевской области. В полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж дерется с соседом, у которого в руках коса.

Как стало известно, между двумя местными жителями произошла драка. Тогда 75-летний мужчина схватил косу и нанес удар в голову оппоненту. Пострадавшему удалось оттолкнуть нападавшего и выхватить косу. Мужчина с резаной раной головы доставлен в Бородянскую районную больницу.

Нападающего задержала полиция.

Известно, что конфликты между соседями случались регулярно. Мужчины неоднократно жаловались полиции друг на друга.

В связи с этим правонарушением, открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Киевская область, Драка, Убийство, Коса, Село, Пенсионер.
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