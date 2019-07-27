Обыски в Белой церкви: правоохранители задержали 10 подозреваемых

Во время обысков в Белой Церкви уже задержали около десяти человек.
Об этом в комментарии "Громадському" сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.
"В Белой Церкви существовало, по меньшей мере, три преступных группировки. С предпринимателей требовали деньги, били их, уничтожали их имущество. Сейчас обыски продолжаются, по окончании количество задержанных может измениться", - отметил представитель полиции.
Как сообщалось ранее, полиция Киевской области утром 27 июля начала одновременно 50 обысков в Белой Церкви в связи с выявлением организованной преступной группы.