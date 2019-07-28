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Ребенок получил ранения, после игр с боеприпасами

Ребенок получил ранения, после игр с боеприпасами
05:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины: Парень получил телесные ранения из-за игр с боевым патроном.

Подросток получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей, играя остатками патрона, которые взял у крестного дома, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Предварительно установлено, что ржавый предмет, внешне похожий на патрон от крупнокалиберного стрелкового оружия, человек вместе с крестником нашли среди кучи разного хлама в хозяйственном помещении. Мальчик попросил крестного подарить ему находку, так как хотел сделать из нее амулет. Впрочем человек не позволил ребенку самостоятельно делать какие-то манипуляции с находкой, которая могла быть опасной, зато пообещал, что сам сделает украшение на следующий день" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером

В тот же день он перепилил патрон ножовкой, высыпал из него прах и сжег его. Остатки, из которых должен был делать подарок, оставил ждать до следующего дня. Впрочем, собираясь домой, парень без разрешения забрал их с собой и уже дома в хозяйственном помещении взялся подручными средствами делать в них отверстие для амулета. В это время произошел взрыв, в результате которого подросток получил телесные повреждения.

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Ребенка немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о ее квалификации.

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Ранение, Подросток, Боеприпас, Патрон.
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