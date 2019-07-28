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Амброськин о убийстве на Житомирщине: Полиция уже может установить причастных

Амброськин о убийстве на Житомирщине: Полиция уже может установить причастных
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: У полиции есть некоторые наработки, для установления личностей причастных к убийству 23-летнего жителя г.Коростень.

В воскресенье в Житомире в Главном управлении Нацполиции Украины в области состоялось совещание, в ходе которого обсуждались меры для раскрытия убийства 23-летнего жителя г.Коростень, тело которого нашли 26 июля в лесу в Малинском районе.

"Работниками полиции отрабатывается ряд версий, в том числе, озвученные в СМИ, о причастности погибшего к криминальным разборкам, избирательной гонке, личные неприязненные отношения и другие. В настоящее время уже есть некоторые наработки, которые позволят в дальнейшем установить всех лиц, причастных к этому дерзкого преступления", - написал председательствовавший на совещании заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, в ходе совещания были заслушаны представители следственно-оперативной группы, работающей над раскрытием убийства. В частности о ходе проведенных следственно-розыскных мероприятий доложили следователи и работники уголовных подразделений.

"Расследование этого убийства находится на личном контроле руководства Нацполиции. Мы привлекли достаточно сил и средств для его раскрытия и привлечения причастных к ответственности", - цитирует пресс-служба областного главка Аброськина.

В пресс-службе напомнили, что 26 июля в полдень в Малинский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в лесу неподалеку автодороги Киев-Ковель тела мужчины, присыпанного землей. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Менее чем за сутки полицейские установили личность погибшего - 23-летнего жителя. Коростеня, который в конце июня 2019г был объявлен в розыск как без вести пропавший.

"Сейчас усиленная следственно-оперативная группа отрабатывает собранную на месте происшествия и в ходе первоочередных мероприятий информацию о погибшем. Это часы записей камер видеонаблюдения, это установление событий с максимальной детализацией крайних дней жизни погибшего, это отработка его контактов и знакомых и еще ряд следственно-розыскных мероприятий публичного и негласного характера. К мерам привлечены работники департаментов уголовного розыска, стратегических расследований и других подразделений криминальной полиции Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

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Полиция, Тело, Мужчина, Житомирщина, Коростень, Вячеслав Аброскин.
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