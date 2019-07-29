На Донбассе боевики обстреляли пункт пропуска Марьинка

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы нарушили запрет на использование любого оружия.
Как сообщает пресс-центр ООС, боевики обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета.
Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Потерь с украинской стороны нет.
С начала текущих суток боевики не нарушали режим прекращения огня.
Напомним, с полуночи воскресенья, 21 июля, на Донбассе началось хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведения огня.