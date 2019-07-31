Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа

Новости Украины: 1 августа 2019 года открывается аккредитация для освещения деятельности Верховной Рады Украины IX созыва.

Пресс-служба аппарата Верховной Рады анонсировала аккредитацию представителей СМИ для освещения деятельности парламента IX созыва. Об этом информирует сайт Верховной Рады.

“Уважаемые представители средств массовой информации! С 1 августа 2019 года открывается аккредитация для освещения деятельности Верховной Рады Украины IX созыва”, - говорится в сообщении.

При этом опубликованы образцы необходимых заявлений и контакты для обращений и представления надлежащих документов.

В пресс-службе парламента также напоминают, что решением Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики журналисты и СМИ, не освещавшие деятельность парламента, были лишены карточек аккредитации.

Как известно, 21 июля 2019 года в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.