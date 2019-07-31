Боевики из гранатомета обстреляли позиции ВСУ под Песками

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Луганского – из гранатометов различных систем”, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" один раз:
вблизи Песков – из подствольного гранатомета.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии сопротивления, придерживаясь при этом условий прекращения огня.