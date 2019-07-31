Боевики из гранатомета обстреляли позиции ВСУ под Песками

Новости Украины: 30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.