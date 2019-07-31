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Боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Боевики пять раз нарушили "режим тишины"
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ООС

Новости Украины: Российско-оккупационные войска по состоянию на 12.00 31 июля пять раз нарушили "режим тишины". Потерь в рядах украинских военных нет.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк. 

"Сегодня, 31 июля, российско-оккупационные войска вели себя более агрессивно. Враг с начала текущих суток уже 5 раз нарушил объявленный с 21 июля с. г. "Режим тишины", который предусматривает прекращение ведения огня из всех видов вооружения", - заявил представитель МОУ.

В частности, по его словам, в районе населенного пункта Пески около 3 часов ночи в течение 20 минут боевики вели провокационный обстрел позиций Объединенных сил из подствольных гранатометов. Утром, в 06.50 оккупанты из стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного - огонь велся в течение почти получаса из села Пикузы.

Кроме того, на приморском участке из направления села Саханка с 8 часов оккупанты полчаса обстреливали из стрелкового оружия украинские позиции вблизи Лебединского.

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Гуцуляк также сообщил, что с 11.00 до 11.30 российско-оккупационные войска снова от Саханки обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия защитников Широкино. А после 11.10 защитники Лебединского зафиксировали разрыв вражеской мины калибра 82 мм.

По словам представителя МОУ, потерь вследствие обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщили в Минобороны, подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают введенный решением Трехсторонней контактной группы "режим тишины".

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Режим «Тишины», Дмитрий Гуцуляк, ООС.
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