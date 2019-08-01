Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области

Новости Украины: Владимир Зеленский выдал указ об увольнении начальника УСБУ в Запорожской области Хилько

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе №572/2019 от 1 августа.

Хилько возглавлял УСБУ в Запорожской области с февраля 2017 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.