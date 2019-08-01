Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
"Уволить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", - говорится в указе №572/2019 от 1 августа.
Хилько возглавлял УСБУ в Запорожской области с февраля 2017 года.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.