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В оккупированном Крыму опять зафиксировали химическое загрязнение воздуха

В оккупированном Крыму опять зафиксировали химическое загрязнение воздуха
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В двух городах оккупированного Крыма "зашкаливает" уровень химикатов в воздухе.

В оккупированном Крыму специалисты крымского гидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха с 22 по 29 июля в городах Армянск и Красноперекопск.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

"Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород) в городе отмечен стандартный индекс (СИ) взвешенных веществ равный 2 (повышенный – Ред.). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 2 (повышенный – Ред.). Для фтористого водорода СИ равный 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - цитирует гидрометцентр "Крым.Реалии".

В Красноперекопске также по данным наблюдений двух стационарных постов (определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) в указанные период отмечен СИ взвешенных веществ равный 2 (повышенный – Ред.). Для оксида углерода СИ равный 1. Для хлористого водорода СИ равный 4 (очень высокий – Ред.). Уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный, заключили специалисты.

Ранее жители Армянска с приходом летней жары уже жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе. Однако оккупационные власти заявили о том, что жара в Крыму не привела к ухудшению экологической ситуации в районе завода "Крымский Титан".

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Как сообщалось ранее, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года на заводе по производству диоксида титана в Армянске (на севере оккупированного Крыма) - филиал ООО "Титановые инвестиции" (до оккупации - "Крымский титан") произошел выброс химических веществ, в результате чего люди стали массово жаловаться на кашель, першение в горле, сыпь, на листьях деревьев появился желтый налет, а в Армянске несколько дней стоял запах кислоты.

Через несколько дней оккупационные власти приняли решение вывезти из города детей школьного и дошкольного возраста, а взрослому населению было рекомендовано воздержаться от употребления местных продуктов. С 14 по 23 сентября в Армянске и близлежащих селах действовал режим ЧС, а завод был остановлен. "Крымский титан" возобновил работу спустя несколько месяцев. Тогда "власти" оккупированного полуострова уверяли, что проблема решена.

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Загрязнение воздуха, Красноперекопск, Армянск, Оккупированный Крым.
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