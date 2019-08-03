Синоптики снова предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости Украины: В ряде областей Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В южных и большинстве восточных и центральных областей Украины синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 августа в южных, большинстве восточных, центральных и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В целом, по прогнозам, днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей пройдут грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/сек.(I уровень опасности, желтый).