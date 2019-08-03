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Синоптики снова предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Синоптики снова предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
09:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: В ряде областей Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В южных и большинстве восточных и центральных областей Украины синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 августа в южных, большинстве восточных, центральных и Тернопольской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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В целом, по прогнозам, днем 3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей пройдут грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской областях местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/сек.(I уровень опасности, желтый).

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Пожар, Жара, Пожарная безопасность.
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