На Донбассе запустили скоростной поезд

Новости Украины: Региональный филиал «Донецкая железная дорога» АО «Укрзализныця» открыла пригородное движение на участке Волноваха - ст. Южнодонбасская.

В Волновахском районе Донетчины запустили движение скоростного пассажирского электропоезда сообщением «Волноваха - ст. Южно-Донбасская»

Об этом сообщает Волновахская РГА.

«В районе появился новый скоростной железнодорожный маршрут. ПАО «Укрзализныця» запустила движение скоростного пассажирского электропоезда сообщением «Волноваха - ст. Южно-Донбасская», - говорится в сообщении.

По словам и.о главы Волновахской РГА Ольги Сидоренко, новый маршрут создаст комфортные условия для жителей района, которые работают или учатся в Волновахе и которым необходимо ежедневно ездить в город.