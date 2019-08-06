В Киеве сегодня были отменены девять рейсов городской электрички

Новости Украины: Сегодня в Киеве отменены девять рейсов городской электрички из-за технических неполадок.

В «Киевпастрансе» заявили, что отмена связана с техническими неполадками.

В столице сегодня отменили девять рейсов городской электрички.

Как сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-службу «Киевпастранса», отмена связана с техническими неполадками. На предприятии заявили, что приняли такое решение, потому что безопасность пассажиров — превыше всего.

Отмена коснулась рейсов 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16 и 7325.

Жителям и гостям Киева следует учесть внезапные изменения в движении городского транспорта.