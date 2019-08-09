Садовый поручил привести львовских бездомных "в адекватный вид"

Новости Украины:Мэр Львова поручил водить в баню бомжей, которые отпугивают туристов.

Городской председатель Львова Андрей Садовый дал поручение своим подчиненным создать условия для еженедельного купания бездомных в городе.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, городской глава Львова Садовый на заседании исполнительного комитета сегодня, 9 августа, дал поручение заняться гигиеной бездомных департаменту гуманитарной политики и управлению социальной защиты городского совета.

Как отмечается, Садовый дал поручение "обустроить условия для еженедельного купания бездомных во Львове".

"На улицах города есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. Их внешний вид немного отпугивает львовян. Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде. Возможно, кто-то из частного сектора присоединится. У нас отели имеют SPA", — отметил Садовый.

Как пояснила заместитель мэра Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная, такую возможность департамент "уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения".